- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, marti seara, ca fostul ministru al Justitiei Ana Birchall si Cozmin Gusa au fost exclusi din PSD.Am hotarat excluderea din PSD a celor care au votat pentru investirea Guvernului Orban, o decizie pe care am discutat-o in Comitetul Executiv National…

- Viorica Dancila a anunțat, dupa ședința CEX a PSD, ca a stabilit ca fiecare organizație județeana trebuie sa obțina 50% plus 1 din voturile ce vor fi date in turul 2. Ea a precizat ca au fost facute mai multe excluderi din partid, printre care Ana Birchall și Cozmin Gușa.”Am analizat situația…

- Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, lanseaza un atac virulent la adresa ministrului Justiției, Ana Birchall, despre care spune intr-o postare pe Facebook ca este „iapa troiana din Guvern a echipei Maior-Coldea-Barna”, una dintre misiunile sale fiind acela de a manca din procentele Vioricai Dancila…