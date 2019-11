Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, lauda prezenta mare din diaspora la alegerile prezidentiale din 2019 si lanseaza un atac voalat la liderul PSD Viorica Dancila, care, in urma cu cateva zile, s-a referit la romanii din strainatate cu apelativul „astia”. „«Astia» contribuie la scrierea unei…

- Dan Barna, care a candidat la presedintia Romaniei in primul tur, ii indeamna pe romani sa mearga la urne, pentru ca in diaspora votarea a inceput deja de la ora 12:00 si tine trei zile. Totodata, seful USR ii indeamna pe alegatori sa-l voteze cu actualul presedinte, Klaus Iohannis.…

- Cunoscut profesor si istoric dobrogean, Ion I. Moiceanu isi va lansa la Constanta volumul "Personalitati marcante si evenimente memorabile din istoria adevarata a poporului roman", aparut anul acesta la Editura StudIS din Iasi.Este vorba de cea de a doua carte a profesorului Moiceanu, aparuta exact…