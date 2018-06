Vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a avut luni o intrevedere cu delegatia biroului pentru resurse energetice din Departamentul de Stat al SUA, ocazie cu care s-a discutat despre cooperarea in cadrul proiectelor de interes comun. "Am avut o intrevedere buna astazi cu delegatia biroului pentru resurse energetice din cadrul Departamentului de Stat al SUA, in care am discutat despre importanta consolidarii Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, inclusiv in domeniul energiei si al cooperarii in cadrul proiectelor de interes comun'',…