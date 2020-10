Ana Birchall este devastată. Fostul ministru al Justiţiei spune că i-a fost omorât câinele "Primele si ultimile mele fotografii cu Tommy. Nu voi mai putea avea altele, nu voi mai putea avea alte momente de fericire cu Tommy, nu o sa am cum sa va mai informez cu ce nebunii face, pentru ca o minte criminala si bolnava l-a otravit ieri si aseara a murit in bratele lui Martyn! Otrava a fost atat de puternica incat, cu toate eforturile doctorului, nu s-a mai putut face nimic. Nu pot spune in cuvinte ce simt acum si ce as face daca as sti cine a comis crima asta! Andrutu este devastat!", este textul postat de Ana Birchall, pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

