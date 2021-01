Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a reacționat dupa ce Instanța Suprema a decis ca fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, ramane cu condamnarea de 4 ani de inchisoare. In acest moment, Alina Bica este fugita in Italia, motiv pentru care Ana Birchall spune ca Bica a facut de ras imaginea unei instituții atat de importante precum DIICOT. „Hai cu toți fugarii acasa ca prea rand in nas romanilor cinstiți și statului roman…și da, trebuie recuperat fiecare leu furat statului roman! Aceasta doamna a facut de ras imaginea unei institutii atat de importante! Hai cu aducerea mai repede in tara pentru…