- Sarbatoarea Limbii Romane este marcata astazi in toata tara. Andrian Candu, președintele Parlamentului a venit cu un mesaj de felicitare pe una din rețelele sociale.""La inceput era Cuvantul...Acesta era intru inceput la Dumnezeu...

- Klaus Iohannis a sustinut joi, in cadrul ceremoniei de decorare a unor profesori si institutii de invatamant din diaspora, cu ocazia Zilei Limbii Romane, ca aceasta reprezinta unul dintre pilonii pe care s-a bazat infaptuirea Marii Uniri, iar el, in calitate de dascal, stie ca scoala modeleaza caractere.…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, joi, cu ocazia Zilei Limbii Romane, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni, mai multe personalitati si institutii de invatamant de peste hotare. "In anul in care celebram Centenarul, Ziua Limbii Romane, pe care o sarbatorim in mod oficial…

- MANIFESTARI…Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Barlad (CARP) organizeaza astazi 30 August, doua manifestari culturale, cu ocazia „Zilei Limbii Romane”. Prima manifestare are loc la orele 16.00, la sediul CARP Barlad, in Sala „A.I.Cuza”, iar a doua manifestare, „Odata in viata”,…

- ”Ce este Limba unui popor? Este prietenia, fraternitatea și iubirea dintre cuvinte. Poate ca singura prietenie și singura iubire cu adevarat sacra și durabila.” Grigore Vieru Joi, 30 august, ora 16.00, va avea loc un spectacol de poezie și muzica dedicat Zilei Limbii Romane la Centrul Cultural ”G.M.…

- Ziua Limbii Romane va fi celebrata prin mai multe evenimente organizate vineri, incepand cu ora 13.00, la Muzeul National al Literaturii Romane, scrie news.ro.In cadrul Zilei Limbii Romane, de la ora 13.00, la sediul din Str. Nicolae Cretulescu nr. 8 (in spatele Bisericii Albe) va avea loc…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și Asociația pentru cultura a romanilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum” organizeaza pe 31 august 2018, la Bor, cu prilejul Zilei Limbii Romane, conferința…

- Ziua Limbii Romane 31 august 2018. Care sunt cele mai vechi cuvinte in limba romana. Mama, om, barbat, fata, braț, asculta, casa, cheie, agust, an, azi, curand, aer, apa, se afla printre cele mai vechi cuvinte din limba romana