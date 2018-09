Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul Strategic intre Romania si SUA "ramane pilonul central al politicii externe romanesti", a declarat viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, la...

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a afirmat ca Adrian Zuckerman, ambasadorul nominalizat de presedintele Trump pentru a reprezenta SUA la Bucuresti, poate impulsiona, prin relatiile sale personale, dialogul bilateral la cel mai inalt nivel, transmite Agerpres. Diplomatul roman…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, depune plangere penala impotriva tanarului care i-a cerut socoteala in timp ce aceasta se afla la masa, la restaurant. La aproape o zi dupa ce a fost interpelata de cetațean cu privire la protestele din 10 august, Speranța Cliseru a declarat ca se simte amenințata…

- "Am discutat multe lucruri, dar, dupa cum a spus el, a fost pus accent pe relatia economica intre SUA si Romania", a sustinut Klemm, joi, prezent la International Business Forum, organizat la Palatul Parlamentului. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut, miercuri, o intrevedere cu ambasadorul…

- Romania continua sa ramana una dintre tarile "cele mai pro-europene, asa cum o arata majoritatea sondajelor, in pofida provocarilor europene si internationale si a unor realitati politice in continua schimbare", a declarat, luni, Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a anuntat ca tema Zilei Internationale a Tinerilor de anul acesta este "Spatii sigure pentru tineri", referitoare la importanta asigurarii mediului sigur si sanatos care le permite tinerilor sa se exprime…

- Termenul limita pentru depunerea "Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" este luni, 16 iulie 2018, informeaza ANAF. Declaratia se depune de catilde;tre persoanele care au obligatia declaratilde;rii veniturilor realizate din Romania sau si…

- Cutremur in Romania. Potrivit INCDFP, un cutremurul s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Buzau. Seismul cu magnitudinea de 3,3 grade a avut loc la ora 16:31:17, fiind inregistrat la o adancime de 170 de kilometri. Ultimul cutremur din judetul Buzau a avut loc in 13 iunie si a avut magnitudinea…