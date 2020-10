Ana Birchall anunta ca nu va mai candida pentru un nou mandat de deputat, la alegerile legislative din decembrie. "Am decis sa nu mai candidez pentru un nou mandat in Camera Deputatilor. Asta nu inseamna ca voi parasi viata publica si politica. Din contra!", a scris Birchall, vineri dimineata, pe pagina sa de Facebook. Ea subliniaza ca aceasta decizie a fost luata de ceva vreme si nu a avut "nicio discutie, directa sau indirecta, cu niciun lider de partid despre o eventuala candidatura". "Am intrat in Parlamentul Romaniei cu speranta, dar si determinarea de a fi in slujba romanilor cinstiti si…