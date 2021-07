Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a publicat astazi un atac devastator la actualul ministru, Stelian Ion, pe care il numește „ministrul ZERO” și chiar il acuza de furt intelectual. „Tocmai ma pregateam sa il felicit public pe domnul ministru Stelian Ion ca și-a asumat și a promovat…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, il acuza, intr-un mesaj publicat pe Facebook, pe actualul ministru al Justiției, Stelian Ion, ca se lauda cu implementarea unui proiect de lege care „nu-i aparține”. Birchall atrage atentia ca proiectul cu care „se lauda” actualul ministru a fost elaborat…

- „Inspectoarea de la Argeș a fost demisa. Ii mulțumesc public domnului ministru Cimpeanu pentru ca a reacționat prompt. Politica și educația fac casa buna daca se fac in avantajul elevilor. Nu folosind elevii. Sunt sigura ca e o lecție pe care o vor ințelege mulți. Succes viitorului inspector școlar…

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, ii taie avantul actualului ministru al Justitiei, Stelian Ion, care a cerut marti, in plenul CSM, respingerea raportului independent de audit de la Inspectia Judiciara, in vederea demiterii inspectorului-sef, Lucian Netejoru. Birchall arata ca demersul lui…

- Ludovic Orban i-a lansat premierului invitația de a face parte din echipa lui de conducere, amintindu-i ca este cel care l-a lansat pe scena mare a politicii. Intrebat daca l-ar vrea drept contracandidat, Orban a spus ca ar fi suficiente motive sa-l aiba partener. „Nu pot sa decid eu in locul lui Florin…

- Ecologistii aduc critici inclusiv ministrului Justitiei, Stelian Ion care a spus ca solutia adoptata de Camera Deputatilor este foarte buna. "Una spune CCR, alta voteaza parlamentarii. In noua forma, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc mai tarziu de 120 de zile…

- PMP considera ca, prin organizarea concursurilor la Directiile de Sanatate Publica (DSP), "USR PLUS nu incearca decat sa-si puna in aceasta functie oamenii de partid care sa faca politica dictata de la Bucuresti", arata un comunicat al Partidului Miscarea Populara. PMP apreciaza ca in acest caz "este…

- Grefierii vor face plangere penala impotriva ministerului Justitiei, pe care il acuza de imixtiuni in activitatea instantelor de judecata. Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial susține ca presedintii curtilor de apel sunt sunati pentru a nu pune in aplicare decizii definitive ale instantelor…