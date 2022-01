Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall se alatura echipei Nuclearelectrica in calitate de special envoy for Strategic and International affairs (reprezentant special pentru Proiecte Strategice si Relatii Internationale), conform unui raport al companiei remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti, transmite Agerpres. "Rolul…

- Deputatul buzoian Andi Cristea, vicepreședinte al Comisiei pentru politica externa, a avut o intrevedere la Parlamentul Romaniei cu doamna Huo Yuzhen, Reprezentant Special al Guvernului chinez pentru afaceri China-Europa Centrala și de Est. In cadrul discuțiilor au fost trecute in revista principalele…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, de la ora 13:00, intr-o sedinta solemna, dedicata aniversarii a 30 de ani de la adoptarea Constitutiei. Președintele PSD Marcel Ciolacu a cerut o reforma constituționala, spunand ca documentul ar trebui „sa reflecte un model de stat conform cu nevoile societații…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, marti, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal. Este vorba despre celebra Ordonanta a interceptarilor, adoptata…