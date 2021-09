Stiri pe aceeasi tema

- A cunoscut celebritatea in anii ’90 și s-a remarcat ca fiind „cea mai fidela fata”. Fire rebela in adolescența, Marijuana nu s-a ferit sa sa vorbeasca despre problemele ei legate de consumul de substante ilegale. A fost chiar internata la Spitalul Obredgia, caci apropiații credeau ca se va sinucide,…

- „Fiecare biserica ortodoxa este un Tabor, un loc in care ne intalnim cu Hristos, in care pregustam slava Imparației Cerurilor prin Sfintele Taine și ne pregatim pentru inviere, pentru bucuria comuniunii veșnice in iubirea Tatalui, a Fiului și a Sfantului Duh”, a spus vineri Patriarhul Daniel la hramul…

- Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, și-a botezat ieri fiul, iar acum ofera primele declarații dupa marele eveniment. Emoțiile au fost la cote maxime, iar ea povestește ca micuțul Vladimir s-a simțit extraordinar la petrecere.

- Republica Moldova va primi și mai mult suport din partea partenerilor externi și partenerilor de dezvoltare. La fel, Statele Unite al Americii și Uniunea Europeana iși vor majora suportul pentru R. Moldova, deoarece aceasta este o șansa unica. Declarații in acest sens au fost facute de Dereck J.…

- Liviu Varciu este in culmea fericirii. El și iubita lui Anda Calin pregatesc botezul pentru fiul lor, iar emoțiile pe care le simt depașesc orice sentiment ar fi simțit pana acum. Ce detalii au fost puse la punct, pana acum, și cum se va desfașura fericitul eveniment. Liviu Varciu a pregatit botezul…

- Liviu Varciu este un tatic mandru și pentru a demonstra acest lucru urmeaza sa organizeze o petrecere cu fast la un restaurant de lux in cinstea creștinarii fiului sau care a avut loc anul trecut. Din cauza pandemiei, el și iubita lui nu au putut organiza petrecerea mult dorita, astfel ca in septembrie…

- Veste șoc in showbiz-ul romanesc! Anda Adam s-a afișat in brațele noului sau iubit. Focoasa blondina radiaza de bucurie alaturi de barbatul misterios, iar imaginea din galeria foto cu cei doi sta drept dovada. Dupa o casnicie de șase ani cu Sorin Niculescu, celebra artista și-a gasit fericirea alaturi…

- Cosmina Adam sufera de singuratate de mai bine de un an, astfel ca acum este in cautare de iubit serios, care sa o faca fericita așa cum spera și merita. Frumoasa asistenta de la Acces Direct a marturisit de ce nu s-a mai afișat la brațul niciunui mascul, fiind de parere ca majoritatea sunt dornici…