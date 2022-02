Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a atras atentia, in timpul intrevederii cu omologul sau britanic Ben Wallace, asupra faptului ca principalele cereri ale Rusiei privind securitatea adresate SUA si NATO au ramas fara raspuns, a informat vineri Ministerul Apararii al Federatiei Ruse intr-un…

- O pereche de pantofi creati de un brand romanesc au atras atentia unei publicatii de peste Ocean - considerata principalul reper de stil pentru femeile sofisticate. Incaltarile au fost remarcate in tinutele vestimentare cu care Jennifer Lopez isi promoveaza ultimul film, „Marry me”

- Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au logodit in toamna anului trecut, iar acum deja cauta o casa noua in care sa locuiasca impreuna. Cantareața a dezvaluit ce iși doresc in materie de locuințe, dar și alte detalii despre planurile lor de viitor, la Antena Stars.

- Astazi, Ana Baniciu iși sarbatorește ziua de naștere și se declara mai fericita și mai iubita ca oricand. Cantareața traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei de cand s-a logodit cu Edy Kovacs, iar aniversarea ei a fost un motiv in plus pentru tanar sa-i arate cat de mult o iubește.

- Mircea Baniciu va deveni socru mic in curand, iar ideea nu ii displace deloc. Dupa ce fiica lui Ana Baniciu s-a logodit cu Edy Kovacs, artistul are numai lucruri bunde de spus la adresa viitorului ginere. Iata ce parere are despre logodnicul fetei sale!

- Primul caz de "Flurona", infectarea simultana cu COVID-19 și gripa, a atras atenția deoarece este primul foarte bine documentat, iar astfel de situații vor aparea cu toate complicațiile pe care le implica, a atras atenția la Digi24 dr. Simin Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase "Victor…

- Un șofer care circula duminica seara prin oraș a atras atenția prin traseul neobișnuit pe care l-a ales. Ajuns la intersecția cu strada Vasile Alecsandri, conducatorul auto a virat pe aleea pietonala, spre parc. Inainte de podul peste Canalul Morii, a oprit un trecator și i-a cerut indrumare. Trecatorul…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Falticeni in timp ce acționa cu aparatul radar pe D.N.15C, in loc. Fantana Mare, au depistat un autoturism care circula cu viteza de 86 km/h, pe un sector cu limita maxima admisa de 50 km/h. Cu ocazia verificarii documentelor prezentate pentru control, s-a…