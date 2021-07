Stiri pe aceeasi tema

- Multe festivaluri vor avea loc anul acesta in Romania, așa ca Ana Baniciu s-a transformat complet, a abordat un look de festival, o ținuta de vara, chiar și un machiaj aparte. Cu parul plin de codițe și impletituri in nuanțe neon, cu accesorii metalice și jucaușe care i-au accentuat impletiturile, cu…

- Plenul reunit al Parlamentului va comemora, pentru prima data în istoria sa, într-o sedinta solemna care va avea loc miercuri, victimele Pogromului de la Iasi, din iunie 1941. "Prin initiativa de a comemora 80 de ani de la cel mai mare masacru petrecut pe teritoriul României…

- Marți a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei,…

- Romania nu a depasit niciun termen, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost respins, a declarat luni vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR. El a adaugat ca liderii coalitiei continua sa discute care sunt solutiile cele mai bune pentru fiecare componenta. "Sa…

- Sedința cu responsabilii din Guvern care lucreaza la PNRR Foto: presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI : Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a convocat, pentru luni, o ședința cu responsabilii din Guvern care lucreaza la Planul Național de Redresare și Reziliența. Șeful statului…

- Tot mai mulți romani așteapta cu nerabdare relaxarea restricțiilor sau chiar eliminarea lor. In urma cu puțin timp, premierul Florin Cițu a anunțat ca se discuta revenirea la normalitate incepand cu data de 1 iunie. Astazi va avea loc ședința interministeriala pentru pregatirea noilor masuri pe timp…

- USR PLUS ia in calcul ca ministrii aliantei sa nu se prezinte la sedinta de Guvern anuntata de Florin Citu pentru joi. Anterior Dan Barna a cerut organizarea „de urgența” a unei ședințe in cadrul Coaliției, spunand ca USR PLUS retrage sprijinul pentru premierul Florin Cițu. USR PLUS reactioneaza astfel…

- Guvernul va discuta in ședința de azi proiectul de lege privind realizarea rețelei 5G in Romania, un proiect inițiat inca din august 2020. Proiectul da ultimul cuvant Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in ce privește autorizarea proiectelor și exclude de facto compania chineza Huawei de la…