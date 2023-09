Luna aceasta este a ei! Ana Baniciu mai are puțin pana imbraca rochia de mireasa. Artista este in al noualea de cand ea și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au decis sa iși asume relația și sa formeze un cuplu. Chiar daca, in urma cu cateva saptamani, in cadrul unui alt interviu oferit tot pentru Antena Stars, artista a precizat ca nu este genul de mireasa care sa se streseze, acum aceasta pare ca se afla puțin in criza de timp pentru marele eveniment din viața ei. Ana Baniciu este in ultimul punct cu pregatirile pentru nunta. Ce noi dezvaluiri a facut cantareața despre petrecerea care va avea loc in…