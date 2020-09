Ana Baniciu, la un pas să își rupă piciorul. Ce a pățit vedeta Ana Baniciu a ieșit la o plimbare de seara cu prietenii ei și a avut parte de o experiența neplacuta. Aceasta a cazut și a fost la un pas sa iși rupa piciorul. O plimbare cu gașca pe trotinetele electrice, miercuri seara, s-a lasat cu momente de panica pentru Ana Baniciu și prietenii ei. Aceasta a cazut și s-a accidentat destul de serios la picior. Vedeta a povestit pe pagina sa de Instagram cu s-a intamplat totul. Citește online gratuit numarul de septembrie al revistei Unica „Aseara mi-a trebuit trotineta electrica. Pentru a treia sau a patra oara in viața mea. Odata am cazut și a fost super… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

