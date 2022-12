Stiri pe aceeasi tema

- Soții Elenei Udrea, Dorin Cocoș și Adrian Alexandrov, au fost surprinși impreuna la aceeași masa. Cei doi au avut o discuție destul de lunga, au vorbit calm, iar la sfarșit și-au strans mainile și au plecat. Despre ce au vorbit cei doi? Intalnire intre Dorin Cocoș și Adrian Alexandrov Intalnirea dintre…

- Giulia Anghelescu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai populare și apreciate artiste de la noi din țara. Fosta solista a trupei Candy a izbucnit in plans, recent, cu ocazia sarbatoririi zilei sale de naștere. Ce a emoționat-o pe celebra cantareața. Ce cadou impresionant…

- Final de cursa neașteptat pentru un taximetrist din Constanța. Șoferul a coborat din mașina, dar a uitat sa traga frana de mana. Autoturismul a ajuns intr-un șanț sapat de angajații regiei de termoficare.Incidentul a avut loc pe o strada din apropierea Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, vineri,…

- Basarab Panduru, fostul internațional, a comentat ieșirea nervosa a lui Ștefan Tarnovanu din meciul cu Silkeborg. Portarul de la FCSB a izbucnit in lacrimi dupa golul de 5-0 al danezilor. Vinovat la golul doi marcat de danezi, Tarnovanu nu a mai suportat umilința și a izbucnit in lacrimi dupa golul…

- Adam Szalai (34 de ani) a jucat ultimul meci la Ungaria. A plans cand a cantat imnul, iar la final a urcat in peluza pentru a le vorbi fanilor: „Acesta a fost visul meu, sa port tricoul naționalei”. Invinși de Italia, 0-2, maghiarii au pierdut locul 1 și calificarea in Final 4-ul Ligii Națiunilor. Selecționerul…

- Roger Federer s-a retras vineri din tenis cu un val de lacrimi de fericire, pe care nu si le-a reprimat minute in sir, dupa ce a jucat si ultima minge, alaturi de Rafael Nadal, la Laver Cup, intr-un meci de dublu in care cei doi au fost invinsi in supertiebreak.

- Procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, din oras, pentru mita Cel in cauza este suspectat ca ar fi incercat sa ofere mita unui politist din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta.Dosarul a fost trimis spre solutionare Tribunalului Constanta. Amintim…

- Lidia Buble nu s-a intors de mult timp in țara, dar a reușit deja sa-și faca simțita prezența pe strazile Capitalei. Cantareața a fost implicata intr-un accident rutier, joi, la pranz, potrivit informațiilor obținute de Antena Stars.