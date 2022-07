Stiri pe aceeasi tema

- De maine, la cinema DACIA prichindeii vor avea parte de o avanpremiera indelung așteptata! Este vorba despre animația Gașca Animaluțelor DC. Un film despre super-eroi care lupta impotriva criminalitații in Metropolis… Nedesparțiti, Krypto Super-Cainele și Superman sunt doi buni prieteni care impartașesc…

- Orphan: First Kill / Orfana: Ingerul morții Avanpremiera Regia: William Brent Bell Cu: Rossif Sutherland, Julia Stiles, Isabelle Fuhrman Gen Film: Crima, Drama, Horror, Mister, Thriller Durata: 111 min Rating: N 15 Saga terifianta a lui Esther continua in acest prequel palpitant al originalului și șocantului…

- Jurnalistul de investigatie Eric Schlosser analizeaza intr-un articol publicat de „The Atlantic”, citand experti americani in materie de securitate nationala si fosti oficiali guvernamentali, posibilitatea si scenariile in care Rusia ar putea face apel la arme nucleare in Ucraina, si cum ar putea raspunde…

- Lucian Mindruța a dezvaluit motivul pentru care s-a lasat de alcool. Jurnalistul a povestit ca au trecut 7-8 ani de cand n-a mai baut nici macar la o petrecere. Cunoscutului om de televiziune i-a fost mai greu la inceput, atunci cand s-a lasat de alcool, deoarece „alternativele erau puține”. Acum, Lucian…

- Serialul SF "Raised by Wolves", al carui producator executiv este celebrul regizor Ridley Scott, a fost anulat de platforma de streaming HBO Max dupa doar doua sezoane, a anuntat vineri site-ul revistei americane Variety. Comandat initial in 2018 pentru postul de televiziune prin cablu TNT, detinut…

- ”In timpul unui razboi, cresterea preturilor era inevitabila. (..) Ne indreptam catre o recesiune. Pandemia si razboul nu sunt suficiente ca scuza, in momentul in care te duci catre o criza economica. In conditiile in care guvernul Romaniei sta pe un morman imens de bani care se numeste PNRR, miliarde…

- Warner Bros. au confirmat ca filmul ‘Barbie’, cu Margot Robbie in rol principal, va fi lansat pe 21 iulie 2023, informeaza contactmusic.com. In prima imagine teaser pentru noul film, facuta publica de Warner Bros. Pictures, actrița australiana in varsta de 31 de ani poate fi vazuta a volanul unei mașini…