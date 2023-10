Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu, Edi Kovacs și Raluka trec prin clipe de groaza. Deși au anunțat ca totul s-a liniștit in Tel Aviv și nu se mai aud bombardamente, loviturile de racheta au pornit iar, in urma cu cateva minute. Vedetele s-au ascuns in buncar pentru a fi in siguranța.

- Sunt momente grele pentru Ana Baniciu, Raluka și Ruby. Artistele se afla in aceste momente in Tel Aviv, unde armata israeliana a declarat stare de razboi, in urma atacurilor masive asupra Israelului din Fașia Gaza palestiniana. Ana Baniciu și Raluka se afla la Tel Aviv. Cantarețele voiau sa mearga la…

- Sunt momente grele pentru Ana Baniciu, Raluka și Ruby. Artistele se afla in aceste momente in Tel Aviv, unde armata israeliana a declarat stare de razboi, in urma atacurilor masive asupra Israelului din Fașia Gaza palestiniana. Ana Baniciu și Raluka se afla la Tel Aviv. Cantarețele voiau sa mearga la…

- Nume cunoscute din showbizul romanesc au fost surprinse in mijlocul conflictului militar declanșat sambata dimineața, 7 octombrie 2023, in Israel. Ana Baniciu, Raluka și Ruby au vorbit public despre situația sensibila in care se afla. Vedetele au fost indemnate sa se adaposteasca in buncare. Sambata…

- Este razboi in Israel in aceste zile! Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka au fost prinși in bombardamentele din Tel Aviv. Cei trei sunt foarte speriați de ceea ce se intampla. Iata unde s-au adapostit!

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Tel Aviv, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-0, in primul meci din grupa D a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-18, 25-23. Tot miercuri s-a mai jucat in grupa D partida dintre Turcia – Franta, scor…

- Romania a pierdut miercuri in fața Portugaliei cu 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) in primul meci pe care l-a disputat la Campionatul European. Romania a revenit la Campionatul European dupa o pauza de doi ani și a debutat miercuri in Grupa D la Tel Aviv in compania Portugaliei. Turneul final continental…