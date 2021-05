Ana Baniciu, fiica celebrului artist Mircea Baniciu, a venit azi in platoul de la Neatza de weekend unde a dezvaluit ce planuri are, dupa un an de pandemie. Ana Baniciu a facut anunțul in fața lui Florin Ristei la Antena 1 Ana Baniciu a dat și vestea cea mare, in sensul ca are un iubit, […] The post Ana Baniciu a facut anunțul in fața lui Florin Ristei la Antena 1: ‘S-a terminat’ appeared first on IMPACT .