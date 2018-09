"Prima zi a noului an scolar este una plina de emotii, atat pentru parinti, cat si pentru copii si adolescenti. La acest nou inceput de drum, le transmit elevilor sa aiba incredere in ei si sa fie convinsi ca tot ce realizeaza in anii de scoala va conta enorm pentru viitorul lor. Profesorilor, cei care indruma pasii tinerilor, vreau sa le multumesc pentru munca pe care o depun in fiecare an, cu fiecare noua generatie de elevi. In aceste momente trebuie sa ne amintim si sa le multumim pentru rolul pe care il au in formarea fiecarui tanar. Nu trebuie sa uitam ca educatia sta la baza dezvoltarii…