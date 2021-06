Stiri pe aceeasi tema

- Concursul pentru posturile de directori de școli va incepe pe 14 septembrie, nu pe 27 iulie, așa cum a fost anunțat anterior, a declarat, miercuri, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. Sorin Cimpeanu a participat, miercuri, la o ședința a Comitetului pentru dialog social, la care s-a discutat despre…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca l-a demis pe Ionel Pușcaș, inspector general ISMB, care a declarat ca incidentul de la o scoala din Bucuresti, unde un elev s-a aruncat de la etaj, a fost doar “o joaca de obișnuita”. “Ministerul Educatiei are o abordare clara. Nu poate tolera abordari…

- O masura care ar putea sa ii determne pe mulți studenți sa se imunizeze pana la toamna este purtarea unor combinezoane la cursuri sau laboratoare. Mai multe universitați ar lua in calcul aceasta condiție pentru prezența fizica la cursuri care nu se dorește facultativa. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca restricțiile ar putea fi eliminate in școlile in care toți profesorii sunt vaccinați. “Avem in atentie posibilitatea ca acolo unde toti profesorii sunt vaccinați sa fie eliminate restricțiile. Asta in masura in care identificam acele școli”, a…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat, marți, ca se ia in discuție ca acele cadre didactice care nu se vaccineaza sa iși predea orele doar online. Solicitarea ar veni din partea parinților care ar fi solicitat ca elevilor sa le prea in format fizic doar cadrele didactice care s-au vaccinat.…

- Ministerul Educației propune extinderea anului școlar din septembrie 2022, in condițiile in care predarea online nu a funcționat in mod corespunzator, a declarat intr-o intervenție telefonica, la Digi24, ministrul de resort Sorin Cimpeanu. „Ministerul Educației va propune, din timp, extinderea…