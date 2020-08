Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PRO Romania pentru fotoliul de primar in Cluj-Napoca, avocatul Dan Codrean, a acordat un interviu pentru ZIUA de CLUJ in care vorbește despre rezolvarea celor mai mari probleme ale orașului: traficul, lipsa locurilor in creșe și gradinițe și dezvoltarile imobiliare care "atenteaza" la calitatea…

- Ministerul Educatiei nu renunta la termoscanare si va testa de patru ori elevii cu temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius, la un interval de doua-cinci minute. In aceasta situatie se pune intrebarea la ce ora vor veni elevii la scoala, daca la 8.30 trebuie sa fie in sala de examen. Potrivit…

- Triajul epidemiologic – bazat pe purtarea mastii de protectie, pe dezinfectarea mainilor si pe masurarea temperaturii cu ajutorul termoscannerelor – este obligatoriu in cazul institutiilor publice, al operatorilor economici si al profesionistilor, arata ministrul Sanatatii.

- De teama scandalului, unele magazine au renunțat la masurarea temperaturii. Astfel, aveți toate șansele ca atunci cand mergeți la cumparaturi sa nu va mai intampine niciun angajat care sa faca triajul epidemiologic al clienților sau care sa le interzica celor care nu au masca de protecție accesul in…

- Zeci de sesizari au fost trimise Avocatului Poporului de catre cetațeni și politicieni care reclama masurarea temperaturii la intrarea in spații publice inchise, precum magazine și instituții. Oamenii reclama ca masura de triaj epidemiologic impotriva raspandirii COVID-19 ar fi intruziva sau le-ar incalca…

- ”Termoscanarea” la intrarea in magazine a devenit, in aceste zile, un subiect controversat. Unele persoane au refuzat masurarea temperaturii, celelalte i-au acuzat pe primii de ignoranța. Dar intr-o situație cu adevarat delicata se afla autoritatile care nu au reglementat pana acum obligativitatea respectarii…

- La fața locului au intervenit mai mulți polițiști, care l-au incatușat pe barbat, in ciuda strigatelor clienților aflați in fața magazinului. Scenele au ajuns pe internet, insa din filmare nu se ințelege de ce agenții au recurs la incatușarea barbatului. Citește și: Raed Arafat: "Termoscanarea…

- Triajul epidemiologic al angajaților la locul de munca este obligatoriu, conform unui ordin al ministrului Sanatații, Nelu Tataru, elaborat miercuri și care va intra in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. Documentul elaborat de catre specialiștii in sanatate publica din cadrul ...