- Nici nu au terminat bine cu Evaluarea Nationala sau Bacalaureatul si primesc o veste rea de la Ministerul Educatiei. Incepand de anul viitor, elevii nu vor mai putea face meditatii la materiile pe care nu le stapanesc

- Emoțiile absolvenților de clasa a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala ating apogeul. Conform anunțului facut de Ministerul Educației, au mai ramas doar cateva ore pana cand vor fi afișate rezultatele.

- Cei peste 1.700 de elevi care au sustinut Evaluarea Nationala din acest an isi vor afla marti, 19 iunie, notele. Potrivit calendarului aprobat de catre Ministerul Educatiei, primele rezultate vor fi afisate pana la ora 12, si la centrele de examen si pe evaluare.edu.ro, pentru ca in intervalul orar…

- EDU.RO REZULTATE CAPACITATE OLT 2018. Emotii mari pentru absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut examenul de evaluare nationala. Ministerul Educatiei publica notele de la Capacitate. Primele rezultate se afișeaza pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in…

- Elevii care au terminat clasa a VIII-a susțin, joi, ultima proba a Evaluarii Naționale, cea la limba materna. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa a VIII-a susțin, joi, 14 iunie, examenul la limba materna, în cadrul Evaluarii Naționale.…

- Examenul la matematica de la EVALUAREA NAȚIONALA 2018 are loc miercuri în școlile din toata țara. EVALUARE NAȚIONALA 2018 MATEMATICA. Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa a 8-a susțin, miercuri, 13 iunie, examenul la matematica, în cadrul Evaluarii Naționale. Elevii au primit…

- UPDATE. Elevii care au ieșit deja de la examen au spus ca la unul dintre subiecte a picat genul epic. Site-ul EDU.RO a picat inaintea probei la Romana de la Evaluarea Naționala 2018. In dimineața in care absolvenții claselor a 8-a susțin Evaluarea Naționala 2018 la…

- Elevii din clasa a VI-a vor sustine, miercuri, proba la limba romana si comunicare, in cadrul Evaluarii Nationale, informeaza Ministerul Educatiei. Rezultatele obtinute nu vor fi publice si nu vor fi trecute in catalog.