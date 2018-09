Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie, cu o durata de 168 de zile (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).

- Elevii intra, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 10 septembrie. Elevii claselor a VIII-a au intrat in vacanta mai repede, iar in ultima saptamana de scoala au sustinut Evaluarea Nationala. Elevii de clasa a VIII-a au terminat cursurile in 8 iunie, iar de luni au sustinut probele examenului…