- Proiectul „Repararea infrastructurii de navigație pe canalul Bega”, in valoare de peste 13 milioane de euro, cofinanțat de Uniunea Europeana prin programul INTERREG IPA CBC de cooperare transfrontaliera Romania – Serbia pentru servicii de infrastructura și transport s-a incheiat, și la mai bine de jumatate…

- Romania are de aproape 10 ori mai mulți kilometri de drumuri de pamant decat de autostrada. Cum stau țarile vecine. Institutul Național de Statistica a publicat cele mai recente date privind starea drumurilor publice, reflectand situația la finalul anului 2021.

- Romania avea 931 de kilometri de autostrada la sfarsitul anului trecut, reprezentand 5,3% din lungimea drumurilor nationale, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

- Refugiatii ucraineni care tranziteaza Romania cu masina spre alte tari primesc ajutor si pe traseu, in judetul Alba. Un punct de Informare si Asistenta a fost infiintat pe Autostrada A1. Cetatenii straini primesc consiliere, asistenta medicala si alimente.

- Mihai Daniel Leca, jucator la FC Lvov, a declarat, sambata dimineata, ca a reusit sa revina in Romania si a povestit ca a stat 14 ore la granita Ucrainei cu Polonia. El a mentionat ca s-a simtit ca in filmele cu "sfarsitul lumii", cand a vazut copii mici si oameni disperati la granita, conform news.ro.…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…