An nou, scumpiri noi. Se majorează prețul la carburanți, cresc ratele la credite, RCA-ul și TVA-ul la unele produse An nou, scumpiri noi. Se majoreaza prețul la carburanți, cresc ratele la credite, RCA-ul și TVA-ul la unele produse Prima zi din an aduce și primele scumpiri. Este vorba in primul rand de majorarea prețurilor la carburanți cu aproximativ 50 de bani pe litru. Benzina și motorina se scumpesc dupa ce Ministerul Finanțelor a decis sa anunțe accize mai mari decat cele adoptate de Parlament prin lege, dand vina pe o directiva europeana, potrivit […] Citește An nou, scumpiri noi. Se majoreaza prețul la carburanți, cresc ratele la credite, RCA-ul și TVA-ul la unele produse in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

