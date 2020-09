Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in colaps, atat economic, social, cat și datorita crizei epidemiologice. Autoritațile statului, care ar trebui sa vina cu soluții, arunca repsonsabilitatea, cel puțin cand vine vorba de edicație și de noul an școlar, in ograda autoritaților locale, care și așa sunt depașite de siutație.…

- Politistii Biroului Rutier Bacau au depistat un barbat de 31 ani, din judetul Botosani, care, aflandu-se la volanul unui autobuz, transporta peste 130 de kg trufe in portbagajul destinat depozitarii coletelor, fara documente care sa justifice activitatea de transport. Concret, la data de 21 august a.c.,…

- Autoritatile portugheze au anunțat miercuri decesul din cauza Covid-19 al unui bebelus de numai patru luni, care devine astfel cea mai tanara victima a coronavirusului din Portugalia. Țara se confrunta in ultimele zile cu izbucnirea unor focare in azilurile de batrani, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Patru cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate la FCSB, a declarat, vineri, presedintele LPF, Justin Stefan."Am câteva mesaje primite de la colegii mei care se ocupa de aceasta zona de protocol medical Covid-19. Înteleg ca ar fi vorba de patru testari pozitive,…

- Miercuri, 12 august, de ziua soțului sau, Roxana Țurcanu și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Botoșani. De asemenea ALDE Botoșani a depus la Biroul Electoral de Circumscripție și lista pentru Consiliul Local.

- Autoritatile din Arges, judet care in ultimele doua saptamani s-a confruntat zilnic cu un numar mare de infectari cu SARS-COV-2, anunta ca se confrunta cu probleme in ceea ce priveste asigurarea paturilor pentru bolnavii de COVID-19, dar si in ceea ce priveste numarul de medici infectionisti si pneumologi,…

- Durere fara margini intr-o familie din Botosani, acolo unde un copil de 12 ani s-a sinucis prin sugrumare. Potrivit primelor informații nu exista un motiv sigur pentru care baiatul ar fi putut recurge la acest gest infiorator. Baiatul s-ar fi temut sa nu fie pedepsit Autoritațile incearca sa afle mai…

- Doi medici de la Spitalul municipal din Targu Secuiesc au fost diagnosticati cu coronavirus. Autoritatile au demarat o ancheta epidemiologica pentru a identifica persoanele care au intrat in...