An nou, obiceiuri vechi. La revedere 2021, bun venit 2022! Mai sunt cateva ore și deja 2021 este istorie. O istorie scrisa pe altarul COVID-ului de vuvuzele medicale și politice. Un an in care circul politic a facut agenda zilnica a romanilor, iar legile universale ale prostiei au fost implementate perfect in Romania. Am avut parte de portia zilnica al raportarilor alarmiste despre coronavirus propagate cu viteza sunetului de armata uriașa de habarnisti si bagatorii de seama care au debitat in spatiul public o multime de aberatii si ineptii. In acest uriaș vartej mediatic pus in mișcare de politicieni și vuvuzelele lor, nimeni nu a vrut si nu a mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- B1 TV va difuza in acest an de Craciun și Revelion probabil cele bune filme de comedie realizate vreodata in Romania: Cuibul de viespi, in regia lui Horea Popescu și cu interpretarea inegalabila a Tamarei Buciuceanu Botez in rolul principal, dar și integrala B.D., acest ”Home alone” al cinematografiei…

- De mai bine de doua luni de zile, traim intr-un spectacol de circ politic prea lung si pagubitor dat de circarii si clovnii aleși prin votul din decembrie 2020. Practic, la ora actuala, romanii se impart in doua categorii: cei care nu sunt clovnii, și sunt foarte mulți, și…clovnii. Dar capul de afiș…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, dupa cele aproape 5 ore de negocieri dintre PSD, PNL, UDMR și minoritați, ca „nu au fost strigate” in cadrul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare și a precizat ca negocierile de acest fel nu se poarta „in soapta”.„Nu au fost…

- Nicolae Ciuca, premier! Aceasta este decizia liberalilor care au votat-o in unanimitate, in ședința Biroului Executiv Național de joi. Liberalii au votat in unanimitate, in ședința BEX, care a avut loc joi,incepand cu ora 14.00, propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru.…

- Conducerea Partidului Național Liberal a stabilit ca marți, 16 noiembrie, la ora 19.00, sa aiba loc o ședința a Biroului Executiv (BEX) al PNL, in urma careia se va stabili numele de premier propus, au declarat surse liberale pentru Libertatea. Decizia vine ca urmare a intalnirii de luni seara dintre…

- In ședința de luni dimineața a Biroului Politic Național a PSD, social-democrații au decis prin vot ca nu vor vota miercuri Cabinetul Ciuca, singura speranța a liberalilor in acest moment atarnand de negocierile ”la bucata” pe care le duc oamenii lui Cițu cu fiecare parlamentar in parte. Surse din PSD…

- Ca liderii politici actuali nu se ridica la inaltimea asteptarilor este deja confirmat de modul in care se desfasoara negocierile pentru formarea guvernului. Fiecare partid deja il acuza pe celalalt de interese politice. Florin Citu nu vrea sa intre in guvern, dar vrea sa decida el cine intra in echipa…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca, impreuna cu echipa de experti ai Partidului National Liberal si cu reprezentantii Uniunii Democrate Maghiara, condusi de Hunor Kelemen, au continuat, sambata, lucrul la programul de guvernare, pentru actualizarea si compatibilizarea acestuia, mentioneaza o informare…