An greu pentru apicultori. Albinele nu au ce culege din cauza secetei

- Din cauza secetei a aparut o insula de nisip din mijlocul Dunarii. Seceta a determinat scaderi spectaculoase ale debitelor fluviului. La Galati, Dunarea e in scadere cu cinci centimetri fata de ziua precedenta. Tot din cauza secetei a aparut si insula de nisip din mijlocul Dunarii. Cursele de trecere…

- Seceta din acest an lovește și in producatorii de uleiuri esențiale. Fermierii estimeaza o recolta practic de doua ori mai mica decit in anii precedenți. Mai mult decit atit, și recolta de anul viitor ar putea fi afectata. Totuși, cit inca sint in floare, lanurile violete atrag zeci de vizitatori, care…

- In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa…

- Verona, oraș cu patru milioane de locuitori din nord-estul Italiei, a decis, sambata, sa raționalizeze folosirea apei potabile din cauza secetei care lovește toata Italia, transmite presa din peninsula. Din cauza situației meteorologice și a consecințelor asupra aprovizionarii cu apa, primarul a semnat…

- Seceta afecteaza agricultorii botoșaneni, ploile fiind extrem de rare și fara intensitate de patru luni incoace. Lipsa precipitațiilor se resimte in intreg județul Botoșani și provoaca o mare ingrijorare in randul fermierilor.

- Orașele vechi de mii de ani au reprezentat mereu o curiozitate pentru lumea contemporana. Cea mai recenta descoperire facuta intr-un colț al lumii este de-a dreptul fascinanta. Seceta a scos la iveala o așezare din Epoca Bronzului, de pe vremea imperiului Mittani, aflat candva pe raul Tigru. Arheologii…

- Localnicii din trei localitați doljene primesc apa cu porția. Furnizorul de apa, Compania de Apa Oltenia, spune ca le-a restricționat furnizarea apei din cauza secetei și a consumului excesiv pentru irigații. „Din cauza secetei și a faptului ca a crescut mult consumul de apa al utilizatorilor din localitațile…