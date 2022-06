Stiri pe aceeasi tema

Protejarea mediului sta in responsabilitatea noastra și in conștientizarea faptului ca a trai in echilibru cu natura ne asigura o viața mai sanatoasa.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este de parere ca pretul gazului natural este unul nejustificat de mare si ca acesta este mentinut la actualul nivel prin "jocuri de piata". Popescu este sceptic cu privire la o scadere a pretului gazelor naturale atata timp cat exista o dependenta fata de Rusia si…

- “Atata timp cat vom fi in continuare dependenti de gaz din Federatia Rusa, pret al gazului care am vazut cu totii ca incepand cu a doua parte a anului trecut a inceput sa crescut brusc, fara nicio justificare, practic manipulat, prin reducerea ofertei – ca pana la urma asta a fost, s-a refuzat suplimentarea…

- Intrebat daca in Romania vor fi creșteri de 40% ca in restul Europei la prețul la oua, ministrul Adrian Chesnoiu a susținut ca diferența de preț, intre Romania și alte țari din Europa, va fi mult mai mica. Pentru ca, la ouale de consum, producția este cu mult peste cererea din piața interna, a explicat…

- Razboiul din Ucraina genereaza o cerere mare catre companiile de dezvoltare de software din Romania si din regiune, in contextul in care multe dintre proiecte raman neacoperite sau sunt doar incepute partial.

- Fabrica de tractoare de la Harkov iși muta producția la Iași. Pana la izbucnirea razboiului, in uzina din țara vecina se produceau tractoarele XT3, modele care vor fi produse in continuare in Romania. Este cea de-al doilea producator de utilaje agricole din Ucraina care alege sa iși mute producția in…

- Teama de a ramane fara provizii in contextul razboiului din Ucraina i-a facut pe cetatenii europeni sa cumpere mai mult ulei de floarea-soarelui, achizitii alimentate de teama de scumpire, scrie ZF.