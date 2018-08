Stiri pe aceeasi tema

- Electroruga de Buzad va avea loc in 1-2 septembrie, la o saptamana dupa Ruga tradiționala a Buzadului. “Ne gandim la acest festival de 3 ani. Lucram pentru aceasta prima ediție de un an de zile și suntem foarte bucuroși sa venim in fața voastra cu un lineup de top”, ne-a declarat Cristian…

- Zece personaje istorice iși vor spune poveștile in Piața Sfatului, dar și in parcurile din marile cartiere, din 23 iulie și pana in 22 septembrie 2018. Cum ar fi, ca atunci cand ne plimbam pe strazile Brașovului sa avem ocazia sa ne intalnim cu Johannes Honterus? Sau cu Apollonia Hirscher?…

- Municipiul Vatra Dornei va gazdui, incepand de astazi si pana pe 25 iulie, o noua editie a Zilelor Dornei. Evenimentele organizate de Primaria si Consiliul Local Vatra Dornei vor incepe miercuri, 18 iulie a.c., de la ora 18:00, cu Festivalul de Folclor „Dorna, plai de joc si cantec". ...

- Este oficial! Carla’s Dreams, Smiley, Șuie Paparude și inca trei artiști vor urca pe scena, la Zilele Municipiului Dej 2018, sarbatoare care anul acesta se va intinde pe parcursul a patru zile! Daca pana acum sarbatoarea orașului insemna trei zile de distracție (vineri, sambata și duminica), anul acesta,…

- La sfarsitul acestei saptamani, Targovistea devine capitala medievala . Incepe FESTIVALUL DRACULA 2018, editia a V-a . Timp de trei zile, fosta Cetate de Scaun a Tarii Romanesti va fi luata cu asalt de osteni, domnite, domnitori si mestesugari. Evenimentul este organizat in perioada 15 – 17…

- Editia din acest an a festivalui urban "Femei pe Matasari" se va desfasura in weekendul 1-3 iunie si va aduce concepte noi, pe langa evenimentele conexe cu istoria. Cu acest prilej, publicul va putea...

- Festivalul se va desfașura la Centrul Cultural European Pucioasa, in Parcul Central al orașului cu locuri special amenajate și strazile principale ale orașului animate de clovni, actori, invitați și participanți. Ne bucuram ca și in acest an Festivalul de Animație Stradala pentru Tineret ”PUCFAST”,…

- E mare sarbatoare in micuta statiune aflata la 25 de kilometri de Lugoj. Iubitorii de spectacole si mancare sunt asteptati la finalul saptamanii viitoare la Buzias la editia din acest an a Festivalului Zilele Veveritelor. Evenimentul care a ajuns la editia a IV-a este programat sa se desfasoare pe 2…