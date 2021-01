Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Amsterdam vor sa restricționeze accesul turiștilor la una din atracțiile sale cheie: cafenelele, relateaza Bloomberg.Doar rezidenții olandezi vor putea intra în locații care vând cannabis potrivit unei noi propuneri a primarului Femke Halsema care dorește schimbarea…

- Salariul minim pe economie in Turcia va creste anul viitor cu aproape 22%, majorare care a starnit nemultumirea sindicatelor, care spun ca majorarea este inacceptabil de mica, potrivit Bloomberg.

- Anunț de presa Data 21 decembrie 2020 Finalizarea proiectului “CRESTEREA SI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA A FIRMEI CERASELA COMIXT SRL PRIN CREAREA DE NOI PRODUSE SPECIFICE” SC CERASELA COMIXT SRL cu sediul social in Str. Mare a Unirii nr. 38, apartament 8, Municipiul Focșani, Județul…

- Cladirile vechi din centrul orașului nu trebuie sa-și piarda din farmecul istorc. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Edilul afirma ca in Chișinau avem acele cladiri istorice in centrul orașului, in cadrul carora sint amenajate restaurante, hotele,…

- IMM-urile propun creșterea salariului minim cu 70 de lei, in 2021, pana la 2.300 lei brut. Jianu: ”Cresterea are in vedere rata inflatiei si un procent din productivitatea muncii” Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) va propune, luni, in cadrul…

- Cu tot contextul dificil, 2020 se anunța anul recordurilor pentru livrarile de locuințe in București. In total s-ar putea ajunge la 16.000 de noi unitați scoase pe piața, peste nivelul de anul trecut, cel care stabilise nivelul istoric. Creșterea fața de anul trecut ar fi de circa 8% arata un studiu…

- Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrand spectacolele, informeaza AFP, citata…

