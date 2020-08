Amsterdam şi Rotterdam renunţă la obligativitatea purtării măştilor în spaţiile publice aglomerate Orasele olandeze Amsterdam si Rotterdam renunta la obligativitatea purtarii mastilor in spatiile publice aglomerate, masura impusa experimental la inceputul lunii pentru limitarea raspandirii coronavirusului, au anuntat vineri autoritatile locale, potrivit dpa si Reuters. Incepand de luni, mastile nu vor mai fi obligatorii pe strazile comerciale, in piete sau in cartierele 'cu felinar rosu', potrivit agerpres.ro. Vezi și: Sindicaliștii din Poliție ii desființeaza pe șefii care au batut palma cu interlopii: E greu sa justifici acum, dupa ce 3 saptamani te-ai ascuns Amsterdam… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

