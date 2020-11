AMRCR: Magazinele vor rămâne bine aprovizionate; nu există motive pentru constituirea unor stocuri personale Magazinele membrilor Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) sunt pregatite - atat la raft, cat si in depozite - cu stocuri de alimente si produse de igiena si sanitare, chiar si in conditiile in care este posibil ca in acest sfarsit de saptamana sa se inregistreze o usoara crestere a cererii si numarului de consumatori.



Potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES, reprezentantii AMRCR ii asigura pe toti cei care sunt clienti ai magazinelor membrilor Asociatiei ca la nivelul acestora sunt luate toate masurile sanitare necesare, iar personalul este organizat pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

