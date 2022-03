AMPress a împlinit astăzi 31 de ani Agenția de presa AMPRESS a implinit marți, 8 martie, 31 de ani de la inființare. Redam un material publicat de poetul Lucian Avramescu, anul trecut, cu acest prilej: „Prins cu alte cele, am uitat sa va spun ca ieri, AMPress a implinit 30 de ani de activitate neintrerupta. Da, pe certificatul de inregistrare in catastifele juridice și administrative ale nației, scrie 8 martie 1991. Daca tai un copac, ii poți numara cercurile care se suprapun, an dupa an, masurand, ca un cronometru de impietrita celuloza, varsta. Nu e matusalemica, dar e a celei mai batrane, fiindca a fost prima agenție de presa… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

