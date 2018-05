Amprenta globală de carbon a turismului este de patru ori mai mare decât se estima (studiu) Amprenta globala de carbon a turismului este de patru ori mai mare decat se credea pana acum, potrivit unui studiu publicat marti in Australia, care ii atribuie 8 la suta din emisiile de gaze poluante din intreaga lume, relateaza EFE. Studiul realizat de Universitatea din Sydney cuantifica aportul turismului la emisiile de gaze cu efect de sera, ceea ce inseamna ca acest sector este un poluator mai mare decat industria constructiilor. Potrivit studiului, aportul turismului este de intre 3,9 si 4,5 gigatone de CO2, iar cresterea acestui sector a fost mai vertiginoasa decat cea a comertului international,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

