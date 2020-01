Stiri pe aceeasi tema

Miercuri, 15 ianuarie 2020, orele 11.00, Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu" Dambovita, in parteneriat cu Arhiepiscopia Targovistei, organizeaza un

Luni, 16 decembrie 2019, incepand cu ora 13.00, la Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu" Dambovita se va desfasura o

- Biblioteca Judeteana „Christian Tell” va functiona de sarbatori cu program normal cu exceptia zilelor de 24 si 31 si bineinteles in zilele de Craciun si Revelion. „Vom avea liber in ajunul sarbatorilor pentru ca oricum in aceasta perioada elevii si s...

- Mega operatiune a ofiterilor Brigazii de Combatere a Crimei Organizate din Dambovita, care au dat o noua lovitura traficantilor de droguri. Politistii au descins in 30 de locatii din zona Pucioasa, Fieni si Pietrosita.

Luni, 2 decembrie 2019, ora 18.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu" Dambovita (Str. Stelea, Nr.2) se va desfasura

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, vineri, 15 noiembrie 2019, in amfiteatrul Liceului de Arte „Balasa Doamna” din Targoviste a avut loc festivitatea de premiere a Concursului eparhial denumit BISERICI SI MaNaSTIRI DAMBOVITENE, organizat de Arhiepiscopia Targovistei,…

In perioada 20-23 noiembrie , Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu" Dambovita organizeaza Zilele Bibliotecii. Programul va include: dezbateri stiintifice in

- Marilen Pirtea participa in aceste zile, la Washington, la deschiderea lucrarilor unui program cultural și educațional inedit pentru capitala Statelor Unite ale Americii, dedicat aniversarii a 30 de ani de la Revoluția Romana, program care urmeaza sa se desfașoare pe parcursul urmatoarelor trei luni.…