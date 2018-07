Amplu program al guvernului german pentru ngrijitorii medicali, inclusiv cei din străinătate In termen de un an, guvernul german dorește sa adopte un pachet de masuri impotriva crizei din sectorul medical de ingrijire. Se are in vedere creșterea salariilor și recrutarea a mii de lucratori in strainatate. Printr-un program la scara larga, guvernul federal dorește sa atraga personal medical mai calificat, pentru a face fata deficitului masiv din acest sector. Salarii de 2.500-3.000 de euro sunt considerate rezonabile, dupa calificare. In ce-i privește pe angajații straini, chiar și cei din UE, se impun anumite restricții, iar testele de limba germana sunt un imperativ. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

