Ample percheziții la nivel național. În vizor sediile unei societăți de distribuție de gaze Politistii de investigare a criminalitatii economice de la Politia Judeteana Alba fac, miercuri, 87 de perchezitii, in 20 de judete si municipiul Bucuresti, la sediile unei societati de distributie de gaze, intr-un dosar vizand posibile fapte de inselaciune, fals intelectual si uz de fals. Potrivit Politiei Judetene Alba, miercuri, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, desfasoara 87 de perchezitii in judetele Alba (6), Arad (1), Bacau (4), Bihor (1),… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

