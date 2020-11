Stiri pe aceeasi tema

- O parte semnificativa a subvențiilor de tip Minimis acordate de Primaria Sfantu Gheorghe pana acum a fost pentru rambursarea unei parți din impozitul pe proprietate impus intreprinderilor mici și mijlocii locale, dar de acum inainte municipalitatea se va concentra pe sprijinirea locurilor de munca și…

- Numarul autovehiculelor din municipiul Sfantu Gheorghe a crescut considerabil in ultimii zece ani, ajungand de la circa 12.000 la peste 21.500 de exemplare, iar autoritatile cauta solutii pentru a rezolva problema parcarilor si a reduce poluarea. Potrivit unei statistici prezentate de Primaria Sfantu…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, joi, ca vor lansa un program de reabilitare a lifturilor aflate in blocurile din municipiu, printr-un parteneriat cu asociatiile de proprietari. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat ca fractiunea UDMR din cadrul Consiliului local municipal…

- Primaria Sfantu Gheorghe aduce la cunostinta contribuabililor ca termenul de plata a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport, pe semestrul II al anului fiscal 2020, este 30 septembrie 2020. Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se platesc majorari de intarziere conform…

- Cu prilejul Alegerilor Locale care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe aduce la cunoștința cetațenilor urmatoarele modificari care vizeaza sediile secțiilor de votare: – sediul Secției de votare nr. 28 s-a mutat de la Caminul „Zathureczky Berta”, cu sediul…

- In ultimii ani, Primaria Sfantu Gheorghe a investit sume considerabile in modernizarea si dotarea scolilor, gradinitelor si creselor din oras Cu doar cateva zile inainte de inceperea noului an scolar, conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a prezentat un scurt bilant al investitiilor facute in institutiile…

- Sambata, 29 august, la Valea Crisului si Sugas Bai are loc a 29-a editie a Triatlonului Haromszek, organizat de Asociatia Alpin Sport. Primaria Sfantu Gheorghe atrage atenția locuitorilor ca din aceasta cauza, parcarea nu va fi posibila in Sugas Bai de vineri, 28 august, de la ora 12:00 pana sambata,…

- Astazi, in jurul orelor 12 polițiștii covasneni au fost sesizați despre faptul ca in incinta Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe exista un pachet suspect. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe și din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale s-au deplasat de urgența la fața locului…