Ample controale ale poliției în Lugoj și în localitățile învecinate 316 persoane au fost legitimate și 295 de autovehicule verificate in data de 11/12 septembrie, in intervalul orar 14.00-02.00, și in data de 12 septembrie intre orele 14.00 și 22.00 in Lugoj și in localitațile arondate. Controalele in trafic au fost facute de polițiștii lugojeni impreuna cu cei ai Secțiilor 5 Poliție Rurala Belinț și […] Articolul Ample controale ale poliției in Lugoj și in localitațile invecinate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 316 persoane au fost legitimate și 295 de autovehicule verificate in data de 11/12 septembrie, in intervalul orar 14.00-02.00, și in data de 12 septembrie intre orele 14.00 și 22.00 in Lugoj și in localitațile arondate. Controalele in trafic au fost facute de polițiștii lugojeni impreuna cu cei ai Secțiilor…

- La data de 31 iulie a.c., politistii rutieri din Bacau au actionat pe raza municipiului, dar și a comunelor arondate Politiei municipiului Bacau, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și a oricaror abateri la regimul circulației rutiere. Peste 20…

- Actiune de amploare a politistilor constanteni. Politistii rutieri au retinut 9 permise de conducere, 5 certificate de inmatriculare si 3 seturi de placute de inmatriculare, a transmis IPJ Constanta. In perioada 17 18 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, impreuna cu politisti…

- In perioada iunie-iulie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 Politie, cu sprijinul colegilor din cadrul Sectiilor 9, 11 si 12 au documentat activitatea infractionala a trei barbati, cu preocupari pe linia comiterii de infractiuni de inselaciune,…

- Aceste intermperii s-au soldat cu "patru morti in districtul Ahrweiler, decedati din cauza intemperiilor sau in urma unor catastrofe", declara un purtator de cuvant al Politiei din Koblenz. Bilantul ar putea creste. Astfel, in comuna Schuld, la sud de Bonn, unde sase case sitate pe malul unui rau s-au…

- Un barbat de 57 de ani, din Șimnicu de Sus, cunoscut sub porecla de „Dorel”, banuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, reținut duminica, 4 iulie, pentru 24 de ore, a fugit din sediul poliției locale, a informat Ziarul de Craiova . IPJ Dolj a anunțat ca a instituit filtre pe drumurile…

- In seara de 02 iulie, in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in fața unei societați comerciale este in desfașurare un scandal izbucnit pe fondul neintelegerilor legate de un eveniment rutier soldat doar…

- "In acest moment putem afirma ca in perioada respectiva exista un consum neobisnuit de mare de morfina si alte substante stupefiante, fata de perioadele anterioare, la nivelul sectiilor de anestezie si terapie intensiva care au tratat pacienti bolnavi de COVID-19. Verificam foile de observatie ale tuturor…