Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Mihai Viteazu anunța ca in data de 6 mai 2022, incepand cu ora 12:00, organizeaza o acțiune de ecologizare a malului raului Arieș. „In cadrul acestei acțiuni vom avea alaturi de noi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de joi, 14 aprilie 2022, voluntari din cadrul Primariei Vadu Moților și beneficiarii de venit minim garantat din comuna, au luat parte la o acțiune de ecologizare a centrului comunei și a malurilor raului Arieș. „Activitate generala de ecologizare desfașurata astazi, 14 apreilie 2022,…

- Astazi, 13 aprilie 2022, in orașul Cimpeni, a avut loc o ampla acțiune de ecologizare a unor zone ale Raului Arieș și Valea Abrudelului, in urma careia s-au adunat peste 600 de saci menajeri cu gunoaie. „Am desfașurat astazi, in parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Alba și Apele Romane Sucursala…

- FOTO| Ampla acțiune de ecologizare in orașul Campeni: S-au strans peste 600 de saci menajeri cu deșeuri FOTO| Ampla acțiune de ecologizare in orașul Campeni: S-au strans peste 600 de saci menajeri cu deșeuri Astazi, 13 aprilie, in orașul Cimpeni, a avut loc o ampla acțiune de ecologizare a unor zone…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Luna au luat parte la o acțiune ampla de ecologizare in care au invațat despre protecția mediului și au curațat curtea unitații de invațamant, dar și imprejurul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 20 de copii și adulți au adunat zeci de saci de gunoi, intr-o ampla campanie de ecologizare organizata in Cheile Turzii. Odata cu startul sezonului turistic ecologiștii au organizat o campanie de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata, 2 aprilie 2022, Primaria Comunei Calarași organizeaza o acțiune de ecologizare a strazilor, aleilor, parcurilor și locurilor de joaca din comuna, pe baza de voluntariat. In acest sens, vor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De maine, revenim la normal. Fara stare de alerta, fara restricții, fara certificate verzi, acestea fiind obligatorii doar in anumite situații. Astfel, universitațile se redeschid de miercuri și iși... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!