Rata somajului s-a mentinut constanta in Capitala, in februarie, la nivelul de 1,22%, la finele lunii in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti fiind inregistrati 15.006 someri, din care 8.086 femei, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Din totalul de 15.006 persoane inregistrate in evidentele AMOFM Bucuresti, 4.683 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 10.323 erau someri neindemnizati. Somerii cu studii liceale detineau ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistrati in evidentele AMOFM Bucuresti (34,19%), urmati de cei cu studii superioare…