Stiri pe aceeasi tema

- Se deschid porțiel pentru studenții Romanieie! Cei care doresc sa lucreze in Germania pe perioada vacantei de vara pot aplica pentru ocuparea unui post prin intermediul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, pana pe data de 14 februarie 2020, conform Agerpres.

- Un numar de 15.300 de someri erau inregistrati la sfarsitul lui noiembrie in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, dintre care 8.175 erau femei, astfel ca rata...

