- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, l-a ironizat marti pe succesorul sau democrat Joe Biden, dupa ce acesta din urma a adormit in timpul summitului COP26 privind schimbarile climatice care se desfasoara la Glasgow. In interpretarea lui Trump, secventa cu Biden atipind la summit arata…

- Primaria Baia Mare nu a renunțat la ideea amenajarii unui centru de gestionare a deșeurilor inerte și vegetale care ar urma sa fie amplasat pe strada Europa. Pana sa devina realitate acest centru, trebuie urmați pașii legali ceruți de legislație. Recent, a fost facut anunțul public privind luarea deciziei…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a afirmat, luni seara, ca, daca situatia o va impune, BNR va interveni pentru a stopa cresterea inflatiei, insa este un fenomen intalnit in intreaga lume, in special din cauza cresterii preturilor la energie si gaze. Dan Vilceanu a fost intrebat, luni seara,…

- Remediile naturiste sunt o alternativa pentru reducerea și prevenirea problemelor de somn. Iata cateva optiuni pentru a-ti imbunatati somnul. Produsele pe baza de melatonina Melatonina este un hormon natural produs de o glanda mica localizata intre cele 2 emisfere cerebrale numita glanda pineala. Melatonina…

- Norul de poluanți generat de erupția vulcanului din La Palma ajunge astazi in Romania: „Ar fi indicat sa purtam masca” Norul de poluanți generat de erupția vulcanului din La Palma ajunge astazi in Romania: „Ar fi indicat sa purtam masca” Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge…

- Controalele stricte de pe Marea Mediterana și pandemia de COVID-19 i-au determinat pe migranții africani sa aleaga o ruta și mai periculoasa pentru a ajunge in Europa. Aceștia traverseaza Oceanul Atlantic și, daca supraviețuiesc, coboara in golfurile din Insulele Canare, Spania. Zeci de mii de persoane…

- O rețea internaționala organizata ajuta mii de refugiați afgani sa treaca fraudulos granița cu Turcia, in schimbul sumei de 1.300 de euro de om. Intr-un interviu pentru Deutsche Welle, unul dintre traficanții de refugiați a povestit cum funcționeaza rețeaua. „Oamenii au incercat sa treaca fraudulos…

- La Arad, festivalul de muzica Arad Open Air devine parte a unui studiu privind infectarea cu SARS COV-2. Direcția de Sanatate Publica anunța ca proiectul pilot, avizat de Ministerul Sanatații, va evalua eficiența masurilor de prevenire a contractarii virusului. Horea Timiș, directorul DSP Arad a explicat…