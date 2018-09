Amnistie. Liviu Dragnea, anunț din Guvern "Despre aceasta amnistie se tot discuta. Ce i-am cerut eu astazi doamnei prim-ministru in fata colegilor din grupurile parlamentare? Sa discute in Guvern, sa se consulte cu colegii din Guvern care pot avea competente in domeniul asta si sa vada ce acte normative trebuie sa fie adoptate pentru ca zecile, sutele, miile (...) de oameni care ori au fost condamnati pe nedrept, ori (...) folosind niste proceduri ilegale sa poata sa aiba sansa sa nu ispaseasca o pedeapsa sau sa nu fie condamnati in continuare nevinovati (....) Nu stiu care e aia, ca e amnistie, ca e propunerea domnului Toader (...)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

