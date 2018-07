Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a anuntat la inceputul lunii iulie ca Ministerul Finantelor lucreaza la un mecanism de amnistie fiscala, gandit ca un stimulent pentru economia romaneasca. Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a declarat, luni seara, la…

- "Valcov si Teodorovici strang bani pentru europarlamentare! Idee lansata in spatiul public atat de Valcov cat si de asistentul sau Teodorovici. Acesti Pic si Poc ai finantelor romanesti au anuntat ca urmeaza o aministie fiscala. Pe langa faptul ca nici ei nu stiu daca este doar pentru persoane fizice…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta"."Amnistia fiscala este prevazuta…

- Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, despre amnistia fiscala: ”Este prevazuta in programul de guvernare. Astea se fac, nu se discuta”. Potrivit fostului Fostul ministru de Finante, statul roman se afla in situatia in care exista datorii ale afaceristilor si ale persoanelor fizice de 98 de…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, el sustinand insa ca astfel de lucruri "se fac, nu se discuta".

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta", potrivit...

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anuntat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta".

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a precizat, luni, ca discutia de saptamana trecuta cu premierul Viorica Dancila, la care a luat parte si Liviu Dragnea, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, dar si consilierul guvernamental Darius Valcov a fost serioasa, pe teme serioase. "Am discutat cam…