- Cei care au fost “loviți” de ANAF incepand din 2019 cand Fiscul a profitat de o neclaritate din lege au primit amnistie. Klaus Ionannis a semnat legea trimisa de Parlament și urmeaza sa fie publicata in Monitorul oficial

- Parlamentul lamurește prin lege interpretarile diferite ale legislației fiscale și opiniile contradictorii ale organelor fiscale referitor la impozitarea veniturilor din tichete cadou obținute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii acestora.Proiectul de Lege pentru anularea…

- ■ deputatul Laurențiu Leoreanu afirma ca PNL susține legile educației, aflate in acest moment in dezbatere publica ■ alesul nemțean reafirma decizia formațiunii pe care o reprezinta de a majora salariile din educație ■ Deputatul PNL, Dan Laurențiu Leoreanu, reafirma susținerea de catre formațiunea pe…

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca Legea educației va deveni realitate pana la data de 15 martie, iar Partidul Social Democrat are 3 obiective esențiale, strategice, de mare importanța pentru copii și parinți. Este vorba de urmatoarele obiective: Acces neingradit la educație pentru toți copiii;…

- Abonamentele la sala de fitness vor putea fi acordate salariaților, iar acestea nu vor fi taxate, daca angajatorul vrea sa aplice facilitatea, potrivit Legii 34/2023. Adica firmele nu vor plati pentru ele impozit pe venit, contribuția la sanatate și la pensie.

- Indemnizațiile acordate persoanelor fizice de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca pentru promovarea angajarii șomerilor prin masura stimularii mobilitații forței de munca vor fi considerate venituri neimpozabile, potrivit Monitorul.fisc.md . Legea nr. 352 din 22 decembrie 2022 pentru…

- ■ consilierul Partidului Impreuna pentru Moldova, Bogdan Roman, il interpeleaza pe primarul Leonard Achiriloaei, cerandu-i sa ia masuri impotriva celor care folosesc petarde ■ comercializarea și manuirea articolelor pirotehnice este interzisa de Legea 126/1995 și HG 1102/2014 ■ Consilierul local Bogdan…

- Organizatorii de jocuri de noroc trebuie sa identifice persoanele care intra in incinta locațiilor in care se organizeaza jocuri de noroc și vor ține evidența, in format electronic, a datelor de identificare ale acestora, potrivit unei legi promulgate de Klaus Iohannis și publicata in Monitorul oficial.