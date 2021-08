Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in eventualitatea in care ar avea probleme in justiție va pleca de la conducerea partidului. ”Nu inseamna ca daca mie mi se face vreo nedreptate, sa scufund PSD”, a declarat Ciolacu, miercuri seara, pentru B1 Tv . „Nu mi-e frica de nimic. Daca se gasește ceva,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri seara ca daca s-ar deschide vreun dosar penal pe numele lui, ar pleca imediat de la conducerea PSD. Declarația sa este o trimitere la situația premierului Florin Cițu despre care spune ca trebuia sa demisioneze, avand in vedere condamnarea primita in SUA.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, daca se va deschide vreun dosar penal pe numele sau, va pleca de la conducerea partidului. "Nu mi-e frica de absolut nimic. Daca gaseste cineva ceva - este o vorba: ar trebui sa iti fie frica nu de ce ai facut, sa iti fie frica de ceea ce se…

- • Ludovic Orban: Am luat decizia in PNL si in coalitie sa fim prezenti la motiunea de cenzura, dar sa nu votam Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul „ineficient”, iar directia in care…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat pe premierul Florin Cițu, dupa ce acesta, in cadrul videoconferinței cu prefecții, a greșit județul in care se afla localitatea Biliești, spunand Suceava in loc de Vrancea. „Opriți inundațiile! Caci nu știu unde ma aflu!”, a scris social-democratul pe contul…

- Conducerea PSD anunța ca moțiunea de cenzura are șanse de reușita Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la Timișoara, ca moțiunea de cenzura împotriva cabinetului Cîțu are șanse de reușita și ca, în…

- Camera Deputaților a respins, marți, moțiunea simpla intitulata „Cristian Ghinea, de la zero la abis!”, inițiata de PSD. În favoarea moțiunii au votat 143 deputați, 171 împotriva și o abținere. Votul a fost contestat de PSD și AUR, liderii celor doua grupuri motivând ca…

- „Alexandru Rafila este propunerea de prim-ministru. Vom discuta daca moțiunea va trece. Poate sa fie și un guvern minoritar. Am exclus colaborarea cu PNL”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.Liderul PSD nu a raspuns intrebarilor jurnaliștilor privind o posibila colaborare cu USR.Intrebat de ce nu a discutat…