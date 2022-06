Amnesty: Rusia a ucis sute de civili în Harkov Amnesty International a acuzat luni Rusia de crime de razboi in Ucraina, afirmand ca sute de civili au murit in atacuri necrutatoare asupra orasului Harkov, multe dintre atacuri fiind comise cu bombe cu fragmentare, relateaza AFP. In cursul unei anchete aprofundate, ONG-ul pentru apararea drepturilor omului afirma ca a gasit dovezi care arata ca in sapte atacuri asupra unor cartiere din cel de-al doilea oras al Ucrainei, nord-estul tarii, fortele ruse au folosit bombe cu submunitii de tip 9N210 si 9N235 si mine cu dispersie, doua categorii de arme interzise prin tratate internationale, conform… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

